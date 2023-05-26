Alkışlarla mahkeme salonuna girmişti! Mahkemede yaşananları Cumhuriyet TV'de anlattı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 17:58

Güncelleme: 26.05.2023 - 18:01

Cumhurbaşkanına hakaretten bir kez daha mahkeme salonuna giden HKP Genel Başkanı Ankut alkışlar eşliğinde şu sözleri söylemişti:

"Ya biz Tayyip Erdoğan ve avanesini çelik bilezikle tanıştıracağız, ya da ömrümüzü Silivri zindanında tamamlayacağız. Hepsi hoş geldi, sefa geldi!"

"TAYYİPÇİLERİ YARGILAMAYA GELDİM!"

Mahkemede yaşananlara ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Ankut, "Sayısız mahkemeye girdik, kimisi damardan Tayyipçi, kimisi tarafsız, kimisi savunmalarımızdan etkileniyor. Bazısı esir alınmış durumda. Onlara da 'Acıyorum size' diyorum. 'Eğer zerrece vatan ve halk sevginiz varsa bana teşekkür etmeni gerekir' dedim. Savundukları adamı suçlamaları gerekir. Dedim ki, 'Ben buraya kendimi savunmaya değil, binbir suça batmış, Amerikan yapılı, mafyatik orta çağcı bir suç örgütü olan Tayyipçileri yargılamaya geldim. Ben antiemperyalist ulusal kurtuluş savaşımızın Mustafa Kemal önderliğindeki laik cumhuriyet adına konuşuyorum, sizse kaçak ve haram sarayın sultanının bir operasyon silahı olarak buradasınız.' Bunun üzerine hakime 'Birbirimizi suçlamayalım' dedi" şeklinde konuştu.

"67'DEN BERİ KELLE KOLTUKTA SAVAŞIYORUZ"

Mahkeme salonundaki hakimleri de eleştirdiğini ifade eden Ankut, "Abdullatif Şener diyor ki 'AKP ve çevresinin kamudan aşırdığı para miktarı 300 milyar doları geçti' bir tek savcı bunun üzerine gidiyor mu? Biz suç duyurusunda bulunuyoruz, savcı 'Benim nöbetçi olduğum günü mü buldunuz' diyerek sitem ediyor. Bakmak istemiyorlar. Yargıyı çökertti, orduyu çökertti, eğitimi çökertti. Dünyadaki ilk 500 üniversite arasında Türk üniversitesi yok. 'Bu adam memleketi mahvetti, laik cumhuriyeti enkaza döndürdü, orta çağcı faşist bir din devleti kuruyor siz burada oturuyorsunuz' dedim, sakin olmamı söylediler. Biz bu ülkenin bağımsızlığı için 67'den beri hayatımızı parantez içine aldık kelle koltukta savaşıyoruz" dedi.

"HAKİMLERE, 'SİZE ACIYORUM' DEDİM"

"Ben üzülüyorum, dayanamıyorum" diyen Ankut, şöyle devam etti: "Yoksul ailem üniversiteye ayda 250 lira gönderirdi ama hocalarımın parasını alın terinden devlet hazinesine biriken vergilerle bu halk ödedi. Okuduğum okulların aydınlatmasını, ısıtmasını bu halk ödedi. Ben bu halka nasıl borçlu olmam? Ali Yeşildağ, Tayyip'in bir tek ihalede 1 milyar dolar götürdüğünü söylüyor. Hakimlere dedim ki, 'Gençsiniz göreceksiniz. Bunlar mutlaka bu mahkemelere gelecekler. Sizin gibi esir alınmış yargıçlar karşısında değil, emrini tamamen hukuktan ve vicdanından alan bağımsız yargıçlar karşısında işledikleri suçun hesabını verecekler. O zaman Tayyip'in ayakları titreyecek ve ayakta duramayacak. Size acıyorum, okuduğunuz seneleri çöpe attınız, çiğnediniz, heba ettiniz. Kaçak saraydaki bir insanın iki dudağı arasından çıkan emirleri yerine getiriyorsunuz' dedim."

"TAYYİP'İN KADIN AVUKATLARINA DEDİM Kİ..."

İki gün sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenliğine dair endişelerini aktaran Ankut, "YSK'nın tarafsızlığına kimse inanmaz. Üyelerin çoğu Tayyip tarafından atanmış. TRT konuşmam sırasında iki tanesini gördüm. 'Seçimler tarafsız' dedi, 'Masal anlatma' dedim. Mahkemeler, YSK hatta üniversite hocaları yandaş haline gelmiştir. Ali Yeşildağ 'Dünyanın en büyük suç örgütü' diyor ya, biz bunu 2006'da söylemiştik. Bunlar kadına, laikliğe, demokrasiye, insani olan her değere düşmandır. Mahkemede Tayyip'in avukatları olan iki kadına da bunları söyledim. 'Cumhuriyetin size sunduğu imkanlar sayesinde okudunuz, buralara geldiniz. Tayyip sizi eve kapatmak, yatakla mutfak arasında erkeğin kölesi haline getirmeyi savunuyor. Size insan olma hakkını veren kişilere düşmanlık güdüyorsunuz. Kadın düşmanına yandaş oluyorsunuz' dedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Nurullah Efe Ankut'un Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasını 20 Şubat 2024 saat 10.00’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’ye bugüne kadar AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda Efe’nin diğer Erdoğan’a hakaret davalarında toplam 32 yıl 8 ay ceza istenilmektedir.