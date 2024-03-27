Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’

1994 yılında SHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zülfü Livaneli, o günleri anlattı seçmenlere Ekrem İmamoğlu’na oy vermeleri yönünde çağrı yaptı. Livaneli, “Üç sol parti girdi. En fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler. Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 22:18
Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’
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Sanatçı Zülfü Livaneli, 1994 yılında yapılan yerel seçimleri hatırlattı. O yıl SHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Livaneli, seçmenlere seslendi.

“OTUZ YIL SONRA AYNI YANLIŞIN TEKRARLANMAMASI İÇİN”

Livaneli, X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Değerli dostlar, çok önemli bir seçim dönemindeyiz. Tam otuz yıl önce sağ-sol ayrımı çok keskindi. Bütün ikna ve birleşme çabalarıma karşın seçime üç sol parti girdi. En fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler. Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti. Otuz yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için akl-ı selim sahibi tüm İstanbulluları Pazar günü sandığa gitmeye ve Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet ediyorum.”

SHP, DSP VE CHP AYRI ADAY İLE SEÇİME GİRMİŞTİ

Livaneli’nin hatırlattığı 1994 seçimlerinde İstanbul’da merkez sol SHP, DSP ve CHP olmak üzere üç ayrı aday ile seçime girmiş, Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 25 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.

1994 yerel seçimlerinde İstanbul’da yarışan adaylar ve aldıkları oylar şu şekilde:

Refah Partisi – Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 25,19

Anavatan Partisi – İlhan Kesici: Yüzde 22,14

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Zülfü Livaneli: Yüzde 20.3

Doğru Yol Partisi – Bedrettin Dalan: Yüzde 15,46

Demokratik Sol Parti – Necdet Özkan: Yüzde 12,38

CHP – Ertuğrul Günay: Yüzde 1,87

 


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