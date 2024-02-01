Üşümesin diye aracına aldığı yolcusu tarafından vuruldu!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:28

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:28

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen olayda, taksi şoförü Oğuz E., üşümemesi için aracına aldığı yolcusu tarafından vuruldu. Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E., müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.

NASİHAT VERDİ

Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. “Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

Dakikalarca aracın içinde bir şeyler aradı, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdi

ARAÇTAN İNİP BEKLEDİ

Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

YANLIŞ ADRES VERDİ

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra “Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna” gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün “Abicim Gaziemir’deyiz” dediği saldırganın ise “Orası olması gerekiyor" dediği duyuldu.

"BU HAVADA SOKAKTA MI BIRAKALIM"

Kamera kayıtlarında ayrıca taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” dediği duyuldu. Saldırgan ise taksiciye “Hastayım ondan takıyorum abi” yanıtını verdi. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dedi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.