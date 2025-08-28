1.5 yıllık anlaşma sağlandı: Galatasaray'da ayrılık kapıda!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.08.2025 16:39:00
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile anlaştığı iddia edildi.

2025-2026 sezonunun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da bir veda daha yaşanıyor. Okan Buruk'un gözden çıkardığı futbolcunun yeni takımı belli oldu.

CUESTA, VASCO DA GAMA'YA

Spartak Moskova'ya transferi sona anda gerçekleşmeyen Carlos Cuesta'nın yeni takımı Vasco da Gama oldu.

Globo'nun geçtiği habere göre Brezilya ekibi, Cuesta transferi için Galatasaray ve oyuncuyla anlaştı.

TRANSFER İMZAYA KALDI

Haberde Vasco da Gama'nın Carlos Cuesta'yı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayacağı ve transferin ıslak imzaya kaldığı aktarıldı.

Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya dek sürecek.

