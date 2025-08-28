Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarı kırmızılı yönetim transferden vazgeçebilir: Galatasaray'da Yves Bissouma çıkmazı!

Sarı kırmızılı yönetim transferden vazgeçebilir: Galatasaray'da Yves Bissouma çıkmazı!

28.08.2025 12:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sarı kırmızılı yönetim transferden vazgeçebilir: Galatasaray'da Yves Bissouma çıkmazı!

Galatasaray'ın Tottenham'la zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşmaya varmasına rağmen Bissouma transferinden vazgeçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Transfere hız veren Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden birinin de Tottenham forması giyen Yves Bissouma olduğu belirtiliyordu.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Tottenham'la zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşmaya varmasına rağmen Bissouma transferinden vazgeçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili endişe duyduğu ve bu nedenle transferin suya düşebileceği belirtildi.

Endişeler nedeniyle Galatasaray'ın transfer sürecini geciktirdiği, sarı-kırmızılıların hemen forma giymeye hazır olan bir orta saha aradığı vurgulandı.

İlgili Konular: #galatasaray #tottenham #yves bissouma

İlgili Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına direkt olarak katılan Galatasaray'ın rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak.
Wilfried Singo:
Wilfried Singo: "Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum" Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo İstanbul'a geldi ve havalimanında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gece operasyonu! Wilfried Singo İstanbul'da!
Galatasaray'da gece operasyonu! Wilfried Singo İstanbul'da! Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Wilfried Singo, transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geldi.