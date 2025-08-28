Sarı kırmızılı yönetim transferden vazgeçebilir: Galatasaray'da Yves Bissouma çıkmazı!

Transfere hız veren Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden birinin de Tottenham forması giyen Yves Bissouma olduğu belirtiliyordu.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Tottenham'la zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşmaya varmasına rağmen Bissouma transferinden vazgeçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili endişe duyduğu ve bu nedenle transferin suya düşebileceği belirtildi.

Endişeler nedeniyle Galatasaray'ın transfer sürecini geciktirdiği, sarı-kırmızılıların hemen forma giymeye hazır olan bir orta saha aradığı vurgulandı.