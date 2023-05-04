10 kişi Başakşehir, final için avantajı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 22:37
10 kişi Başakşehir, final için avantajı kaptı!
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç Başakşehir 1-0 kazandı. Başakşehir'in golü 90+5. dakikada Figueiredo'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Ahmed Touba, 42. dakikada Milson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

Başakşehir'in Daniel Aleksic ile 2. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Ev sahibi ekipte Patryk Szysz, 80. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.


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