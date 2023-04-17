10 kişi kalan Çaykur Rizespor, Boluspor'u 2 golle geçti
Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, Boluspor deplasmanına konuk oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Çaykur Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Yannick Bolasie ve 44. dakikada Amilton attı.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI
Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan, 53. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, 60 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti. Boluspor, 47 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor, ligde gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Boluspor ise Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak.
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