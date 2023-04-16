TFF 3. Lig'de küme düşen ilk ekip belli oldu
TFF 3. Lig'de oynanan 29. hafta karşılaşmalarının ardından Niğde Anadolu FK'nin küme düşmesi kesinleşti.
TFF 3. Lig'de 29. hafta müsabakaları yapıldı.
Ligde 29. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ve 3. Grup'ta da 68 Aksaray Belediyespor zirvedeki yerini korurken, 2. Grup'ta Karaman FK liderliğe yükseldi.
Bu hafta yapılan maçların ardından 3. Grup'ta Niğde Anadolu FK'nin küme düşmesi kesinleşti.
1. Grup'taki Edirnespor-Yomraspor müsabakası, skor 1-1 iken yoğun yağış nedeniyle tatil edildi.
Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
1922 Konyaspor-Entegre Solar Elazığspor: 1-2
Hacettepe 1945-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1
Karşıyaka-BC Group Ağrı 1970: 3-1
Eskişehirspor-İdaş Çatalcaspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor FK: 1-1
Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Karbel Karaköprü Belediyespor-52 Orduspor: 1-0
2. Grup:
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kuşadasıspor: 1-2
Karaman FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-0
23 Elazığ FK-Kınay Bulvarspor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-2
Turgutluspor-Ergene Velimeşespor: 1-2
Orduspor 1967-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-2
3. Grup:
Muş 1984 Muşspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-0
Kepez Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-2
Akhisarspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankaya FK: 2-2
Efeler 09 FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Merkür Holding Erbaaspor-Bergama Belediyespor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
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