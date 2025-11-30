10 kişi kalan Lille, Le Havre deplasmanında son anlarda güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 21:38:00
Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Le Havre'ı 1-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lille, deplasmanda Le Havre'a konuk oldu. Stade Ocaeane'de oynanan mücadeleyi Lille, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Hamza Igamane kaydetti. Konuk ekipte 51. dakikada Ayyoub Bouaddi doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BERKE ÖZER FORMA GİYDİ

Lille'de milli futbolcu Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 26'ya yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Le Havre ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Lille, Marsilya'yı konuk edecek. Le Havre, Paris'i evinde ağırlayacak.

