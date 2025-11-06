Berke Özer penaltı yaptırdı: Kızılyıldız, Lille'i tek golle geçti!

UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Kızılyıldız ile Lille karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.
Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı.
İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkardı. Son 2 maçında yenilen Lille ise 6 puanda kaldı.
Lille, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.