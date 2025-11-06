Cumhuriyet Gazetesi Logo
Berke Özer penaltı yaptırdı: Kızılyıldız, Lille'i tek golle geçti!

Berke Özer penaltı yaptırdı: Kızılyıldız, Lille'i tek golle geçti!

6.11.2025 23:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Berke Özer penaltı yaptırdı: Kızılyıldız, Lille'i tek golle geçti!

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Kızılyıldız ile Lille karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kızılyıldız 1-0'lık skorla kazandı.

Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e çıkardı. Son 2 maçında yenilen Lille ise 6 puanda kaldı.

Lille, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #berke özer #lille #uefa avrupa ligi #Kızılyıldız

İlgili Haberler

Lille üç puanı Olivier Giroud ile aldı!
Lille üç puanı Olivier Giroud ile aldı! Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monaco'yu 1-0 mağlup etti.
Lille ile PSG beraberliğe razı oldu!
Lille ile PSG beraberliğe razı oldu! Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı.
Berke Özer ilk maçının ardından eleştirilerin hedefinde: 'Lille taraftarlarına soğuk terler döktürdü'
Berke Özer ilk maçının ardından eleştirilerin hedefinde: 'Lille taraftarlarına soğuk terler döktürdü' Berke Özer, Lille formasıyla ilk maçına Brest deplasmanında çıktı. 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fransız basını, Berke Özer'in performansını eleştirdi.