Lille, Paris FC'yi Giroud'nun dublesiyle devirdi

24.11.2025 09:35:00
Cumhuriyet Spor
Ligue 1'in 13. haftasında Lille, Olivier Giroud'nun iki gol kaydettiği maçta Paris FC'yi 4-2 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti. Ev sahibi ekipte milli kaleci Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.

Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Lille sahasında Paris FC'yi ağırladı.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Lille'ye galibiyeti getiren golleri Aissa Mandi, Marius Broholm ve Olivier Giroud (2) kaydetti. Paris FC'nin gollerini Willem Geubbels ve Lohann Doucet attı.

Lille'de milli kaleci Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille 23 puana yükselirken, Paris FC 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Lille deplasmanda Le Havre ile karşılaşacak. Paris FC ise Auxerre'i ağırlayacak.

