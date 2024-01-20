10 kişi Karagümrük, 1 puanı son dakikada aldı!
Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip getiren 45. dakikada Flavio Paoletti kendi kalesine attığı golle öne geçti. Salih Dursun bu gole 88. dakikada karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi 74 ve 76. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.
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