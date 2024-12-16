11 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu... Bursaspor'dan flaş Batalla kararı!
TFF 3. Lig'de 11 puan farkla lider olan Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.
Bursaspor, Pablo Martin Batalla'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun dikkatine; Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.
Teknik direktörlük kariyerine Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Pablo Martin Batalla, 2022/23 sezonunda Nilüfer Belediye FK'ya imza attı. Batalla, bu sezon başında Bursaspor'la anlaşmaya vardı.
Bursaspor, TFF 3. Lig'de topladığı 39 puanla ilk sırada yer alıyor.
Etiketler: #Pablo Martin Batalla #TFF 3. Lig #Bursaspor
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