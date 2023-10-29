11'den çıkarıldı: Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi sakatlık!
Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti.
Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.
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