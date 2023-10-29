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11'den çıkarıldı: Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi sakatlık!

Trabzonsporlu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:52
11'den çıkarıldı: Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi sakatlık!
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti.

Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi.


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