12 Dev Adam, Akropolis'te iyi başladı
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Akropolis Turnuvası'nın açılış maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'nın ilk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup etti.
Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-18 geride kapatan ay-yıldızlılar, devreye 48-46 üstünlükle girdi.
Üstünlüğünü mücadelenin üçüncü çeyreğinde de sürdüren Türkiye bu periyodu 75-66 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 101-88 kazandı.
Milliler turnuvanın ikinci maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.
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