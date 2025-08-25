12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası için Letonya'da!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 15:27:00
2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi.

Ay-yıldızlı kafileyi Riga Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı.

Milli takım, buradan otobüsle konaklayacağı Pullman Riga Old Town'a geçti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, 27 Ağustos Çarşamba günü başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Estonya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 27 Ağustos'ta ev sahibi Letonya ile yapacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin ve Şehmus Hazer yer alıyor.

Ay-yıldızlı takım, akşam saatlerinde Riga'daki ilk antrenmanını yapacak.

İlgili Konular: #a milli erkek basketbol takımı #Letonya #2025 Avrupa Şampiyonası

