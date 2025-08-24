Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam'ın EuroBasket kadrosu belli oldu!

24.08.2025 20:18:00
Güncellenme:
AA
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, pazartesi günü Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

İlgili Konular: #12 dev adam #a milli erkek basketbol takımı #EuroBasket

