12 Dev Adam finalde Yunanistan'a kaybetti!

19 Ağustos 2022 Cuma, 23:50

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Acropolis Turnuvası'nın final maçında Yunanistan ile karşılaştı.

OAKA Arena’da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan da takip etti. Milliler karşılaşmaya Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı.

Ay-yıldızlılar, Yunanistan karşısında ilk yarıyı 43-42 önde kapattı. Türkiye'de Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı. Yunanistan’da ise Kostas Antetokounmpo 19 sayı kaydetti.