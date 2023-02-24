12 Dev Adam, Letonya'ya kaybetti

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 23:25

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 23:25

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci maçında Letonya'yı konuk etti.

Bursa'da Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, Letonya'ya 74-83 skorla kaybetti. Maçın en skorer ismi Türkiye'de 17 sayıyla Onuralp Bitim oldu.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki 6'ncı ve son maçını 27 Şubat Pazartesi günü TSİ 22:30'da Belçika ile deplasmanda oynayacak.

KARŞILAŞMANIN GELİRLERİ KONTEYNER KENT'E AKTARILACAK

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmaları kapsamında A Milli Basketbol Takımı, Letonya ile oynadığı maçın gelirlerini depremzedelere aktaracak.

A MİLLİLER KARŞILAŞMAYA SİYAH FORMAYLA ÇIKTI

Yaşanan deprem felaketinin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Letonya karşısına parkeye siyah formayla çıktı. Öte yandan Ay-Yıldızlılarda Koç Ergin Ataman, Asvel Lyon-Villeurbanne ile Anadolu Efes'in EuroLeague maçı dolayısıyla Ay-Yıldızlı takımın başında yerini alamazken, yerine Koç Hakan Demir mücadelede görev aldı.

SALON: Tofaş Nilüfer Spor

HAKEMLER: Marius Ciulin, Fernando Calatrava, Martin Horozov

TÜRKİYE: Onuralp Bitim 17, Furkan Haltali 2, Doğuş Özdemiroğlu 2, Yiğitcan Saybir 9, Okben Ulubay 2, Yiğit Arslan 15, Şehmus Hazer 4, Sadık Emir Kabaca 15, Ercan Osmani 7, Kenan Sipahi 1, Berk Uğurlu

LETONYA: Daris Bertans 10, Andrejs Grazulis 7, Toms Leimanis 11, Anzejs Pasecniks 9, Arturs Strautins 10, Artis Ate, Klavs Cavars 6, Kriss Helmanis, Martins Laksa 5, Aigars Skele 8, Marcis Steinbergs 3, Arturs Zagars 14

1'İNCİ PERİYOT: 23-26

DEVRE: 46-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-70