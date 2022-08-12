12 Dev Adam, uzatmalarda kaybetti
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İstanbul'daki ikinci hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu Slovenya'ya uzatmada 104-103 mağlup oldu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Luka Doncic'li Slovenya ile karşılaştı.
A Milli Takım'da Furkan Korkmaz 33 sayıyla maça damga vurdu. Genç oyuncu son saniye basketiyle mücadeleyi de uzatmaya götüren isim oldu.
Milliler ilk hazırlık maçında Ukrayna'yı 96-70 mağlup etmişti.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, üçüncü hazırlık maçında pazar günü saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.
EUROBASKET PROGRAMIMIZ
Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.
A Grubu'nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15'te Karadağ ile karşılaşacak.
12 Dev Adam, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30'da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.
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