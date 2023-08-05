12 Dev Adam Yeşil Burun Adalarını farklı yendi!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 90-63'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 yenerek üçüncü oldu.
İstanbul'da 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında İtalya'da düzenlenen 4 takımın katıldığı Trentino Kupası'nda üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları'yla karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-6 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına da 44-29 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 64-46 önde bitiren Türkiye, maçı da 27 sayı farkla 90-63 kazandı.
Milli takım bu sonuçla organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.
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