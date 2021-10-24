12'nci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu
Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleşti.
Bu yıl 12. kez düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda bin katılımcı 10 kilometrelik parkurda yarıştı. Erkeklerde yarışın birinciliğini Kenya’dan Berand Cheruiyot 28:55’lik derecesiyle kazanırken, ikinciliği Getaye Fısseha Gelaw üçüncülüğü ise Simon Kıruthi kazandı. Kadınlarda ise Kenya’dan Betty Jematia birinciliği kazanırken ikinciliği Şilan Ayyıldız üçüncülüğü ise Burcu Subatan 34:20 ile ipi göğüsleyen isim oldu.Yarış öncesinde açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “12 yıldır Zeytinburnu Belediyesi olarak Cumhuriyet Koşusu düzenliyoruz. Cumhuriyet coşkusunu erkenden başlatıyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık. Bu yıl yeniden başlıyoruz, bunun için çok mutluyuz. Katılımcı sayısı bu yıl bin kişiyle sınırlı tutuldu. Çok büyük bir ilgi var. Cumhuriyet coşkusunu 24 Ekim’de Zeytinburnu’nda başlatıyoruz. Düzenlenen bu organizasyonla spora dikkat çekmek istiyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı 15 Temmuz Meydanı’nda düzenleyeceğimiz konserle kutlayacağız. Zeytinburnu’nu bayraklarla donatacağız” dedi.
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