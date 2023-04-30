15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona tarihine geçti
La Liga’nın 32. haftasında Barcelona-Real Betis mücadelesinde Gavi’nin yerine oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.
İspanya La Liga’nın 32. haftasında lider Barcelona, konuk ettiği Real Betis 4-0’lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna Gavi’nin yerine dahil olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, tarihte Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.
İspanyol ekibinde daha önce forma giyen en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol Vicenç Martinez olmuştu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi...
- Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Erdoğan İzmir'de muhalefete hakaret etti
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor