15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona tarihine geçti

La Liga’nın 32. haftasında Barcelona-Real Betis mücadelesinde Gavi’nin yerine oyuna giren 15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 14:04
15 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona tarihine geçti
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İspanya La Liga’nın 32. haftasında lider Barcelona, konuk ettiği Real Betis 4-0’lık skorla mağlup etti. 

Karşılaşmanın 83. dakikasında oyuna Gavi’nin yerine dahil olan 2007 doğumlu Lamine Yamal, tarihte Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.

İspanyol ekibinde daha önce forma giyen en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol Vicenç Martinez olmuştu.


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