17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda iki altın madalya
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, altın madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen milli takım sporcuları mindere çıktı.
Alperen Berber, 80 kilo finalinde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
Cemal Yusuf Bakır, 110 kilo finalinde Macar Laszio Darabos'u (1-1) son puan avantajıyla yenerek şampiyon oldu.
Halil Çınar ise 55 kilo bronz madalya müsabakasında Gürcü Saba Sürmanidze'ye 9-0 yenildi.
Video Haberler
- Evinden Çıkamayan hastanın dileğini gerçekleştirdiler
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Aldığı portatif sauna, evi yaktı: 'Canımı zor kurtardım'
- Afyonkarahisar'da iki TIR çarpıştı: 7 yaralı
- Üsküdar'da kadın cinayeti: Hastane önüne bıraktı...
- Yavaş'tan 'Ankapark' için suç duyurusu
- Beykoz'da orman yangını!
- Mustafa Sarıgül yine tüpü tokatladı
- İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi
- '2 yumurta kırıp yemek' artık lüks
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'
- Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
- Ünlü şeflerin maaşları ortaya çıktı
- Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı
- 'Erdoğan'ın silahını elinden aldı'
- Erdoğan’dan gazeteciye 'fiyat sorma' çıkışı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- AKP katılmayacak
- Sudan zehirlenme vakaları arttı
- Peker'den 'Levent Göktaş' açıklaması