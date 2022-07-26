Trabzonspor'un 2022-2023 transfer raporu

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 20:27
<p>Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. </p>

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 

<p>İşte 2022-2023 sezonu gelen ve giden futbolcular...</p>

İşte 2022-2023 sezonu gelen ve giden futbolcular...

<p><strong>GELENLER</strong></p> <p>Doğucan Haspolat: 22 yaşındaki genç orta saha Kasımpaşa'dan transfer edildi. Doğucan için 1,2 milyon Euro ödendi.</p>

GELENLER

Doğucan Haspolat: 22 yaşındaki genç orta saha Kasımpaşa'dan transfer edildi. Doğucan için 1,2 milyon Euro ödendi.

<p><strong>Eren Elmalı:</strong> 21 yaşındaki genç sol bek Kasımpaşa'dan 3,6 milyon Euro karşılığında transfer edildi.</p>

Eren Elmalı: 21 yaşındaki genç sol bek Kasımpaşa'dan 3,6 milyon Euro karşılığında transfer edildi.

<p><strong>Jens Stryger Larsen:</strong> Danimarkalı sağ bek bonservis bedeli ödenmeden Udinese'den transfer edildi.</p>

Jens Stryger Larsen: Danimarkalı sağ bek bonservis bedeli ödenmeden Udinese'den transfer edildi.

<p><strong>Stefano Denswil:</strong> 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon kiralık oynamıştı. Bordo-mavililer bonservis bedeli ödemeden futbolcuyu transfer edildi.</p>

Stefano Denswil: 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon kiralık oynamıştı. Bordo-mavililer bonservis bedeli ödemeden futbolcuyu transfer edildi.

<p><strong>Trezeguet:</strong> Geçen sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavililere katıldı.</p>

Trezeguet: Geçen sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavililere katıldı.

<p><strong>GİDENLER</strong></p> <p><strong>Abdurrahim Dursun:</strong> Sözleşmesi biten 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Adana Demirspor'a imza attı.</p>

GİDENLER

Abdurrahim Dursun: Sözleşmesi biten 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Adana Demirspor'a imza attı.

<p><strong>Ahmet Baha Bilgin:</strong> 21 yaşındaki stoper oyuncusu 52 Orduspor FK'ye kiralık olarak gönderildi.</p>

Ahmet Baha Bilgin: 21 yaşındaki stoper oyuncusu 52 Orduspor FK'ye kiralık olarak gönderildi.

<p><strong>Anıl Başaran:</strong> 22 yaşındaki santraforun sözleşmesi sona erdi.</p>

Anıl Başaran: 22 yaşındaki santraforun sözleşmesi sona erdi.

<p><strong>Anthony Nwakaeme:</strong> 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu ile yeni sözleşme imzalanmadı ve futbolcu takıma veda etti.</p>

Anthony Nwakaeme: 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu ile yeni sözleşme imzalanmadı ve futbolcu takıma veda etti.

<p><strong>Arda Akbulut:</strong> Profesyonel kariyerine Trabzonspor'da başlayan 21 yaşındaki kaleci Bandırmaspor'a kiralandı.</p>

Arda Akbulut: Profesyonel kariyerine Trabzonspor'da başlayan 21 yaşındaki kaleci Bandırmaspor'a kiralandı.

<p><strong>Atakan Gündüz:</strong> 21 yaşındaki stoperin sözleşmesi sona erdi. </p>

Atakan Gündüz: 21 yaşındaki stoperin sözleşmesi sona erdi. 

<p><strong>Erce Kardeşler:</strong> 28 yaşındaki file bekçisi 400 bin Euro bonseris bedeli ile Hatayspor'a transfer oldu. </p>

Erce Kardeşler: 28 yaşındaki file bekçisi 400 bin Euro bonseris bedeli ile Hatayspor'a transfer oldu. 

<p><strong>Flavio:</strong> Brezilyalı orta saha oyuncusu Taawon kulübüne kiralık gitti. </p>

Flavio: Brezilyalı orta saha oyuncusu Taawon kulübüne kiralık gitti. 

<p><strong>Fousseni Diabate:</strong> Malili sağ kanat Partizan'a bedelsiz gitti.</p>

Fousseni Diabate: Malili sağ kanat Partizan'a bedelsiz gitti.

<p><strong>Gervinho:</strong> 35 yaşındaki sol kanat Aris Selanik'e transfer oldu.</p>

Gervinho: 35 yaşındaki sol kanat Aris Selanik'e transfer oldu.

<p><strong>Koray Kılınç:</strong> Santrafor oyuncusu Bodrumspor'a bedelsiz olarak gitti. </p>

Koray Kılınç: Santrafor oyuncusu Bodrumspor'a bedelsiz olarak gitti. 

<p><strong>Muhammet Akpınar:</strong> 20 yaşındaki santraforun sözleşmesi sona erdi. </p>

Muhammet Akpınar: 20 yaşındaki santraforun sözleşmesi sona erdi. 

<p><strong>Murat Cem Akpınar:</strong> 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Giresunspor'a kiralandı.</p>

Murat Cem Akpınar: 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Giresunspor'a kiralandı.

<p><strong>Safa Kınalı:</strong> Sol kanat oyuncusu Altınordu'ya kiralık olarak gitti.</p>

Safa Kınalı: Sol kanat oyuncusu Altınordu'ya kiralık olarak gitti.

<p><strong>Salih Kavrazlı:</strong> Adana Demirspor'a bedelsiz transfer oldu. </p>

Salih Kavrazlı: Adana Demirspor'a bedelsiz transfer oldu. 

<p><strong>Taha Tunç:</strong> 21 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sona erdi.</p>

Taha Tunç: 21 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sona erdi.

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