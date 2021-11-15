17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hannover kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 62. dakikada Kenan Yıldız atarken, Almanya'nın gollerini 3. dakikada Noah Wagner ve 28. dakikada Christopher Negele kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, Almanya ile 12 Kasım Cuma günü oynadığı hazırlık maçında da 2-1 yenilmişti.
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