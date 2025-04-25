18. Yarımada Spor Oyunları için geri sayım başladı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:30

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:30

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çeşme Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü katkıları ile bu yıl 26 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18. Yarımada Spor Oyunları’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantı’ya, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilçe protokolü, oda ve dernek temsilcileri ile antrenörler ve basın mensupları katıldı.

Balçova, Çeşme, Güzelbahçe, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere Menderes olmak üzere 9 ilçeden, 14 farklı branşta 2 bine yakın amatör ve profesyonel sporcuyu ağırlayacak 18. Yarımada Spor Oyunları, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Mehmetçik Parkı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak kortej yürüyüşü ile açılışı yapılacak. Basketbol, Crossfit, Dog Diving, E-Spor (PlayStation), Plaj Flag Futbol, Köpekli Bisiklet Koşu, Köpekli Koşu, Paramotor Slalom, Plaj Futbolu, Plaj Korfbolu, Plaj Voleybolu, Tenis Pedal, SUP (Stand Up Paddle) branşlarında yapılacak oyunlara bu yıl ulusal düzeyde sporcular da katılabilecek.

“GENÇLERİ İYİYE ÖZENDİRİYOR”

18. Yarımada Spor Oyunları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme’nin, sporun, kültürün, sanatın merkezi olması için çalıştıklarını belirterek, “Bu tür organizasyonlar, kentleri canlı tutan ve gençleri iyiye özendiren faaliyetler. Böylesine geleneksel bir spor müsabakasına genç bir belediye başkanı olarak bu yıl da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek Yarımada Spor Oyunları’nı eksiksiz hayata geçirebilmek adına uzun zamandır diğer kurumlar ile birlikte özveri ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Denizli, “Bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunan İzmir Valiliği’mize, Çeşme Kaymakamlığı’mıza, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’müze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’müze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.