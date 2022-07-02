19. Akdeniz Oyunları'nda Emre Sakçı, gümüş madalya kazandı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:18

Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Emre Sakçı gümüş, Viktoria Zeynep Güneş bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 27.00 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bir diğer milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 100 metre kurbağalamada 1.08.44’lük derecesiyle bronz madalya elde etti.