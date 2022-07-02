19. Akdeniz Oyunları'nda Emre Sakçı, gümüş madalya kazandı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 50 metre kurbalağama finalindeki 27.00 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:18
19. Akdeniz Oyunları'nda Emre Sakçı, gümüş madalya kazandı
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Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Emre Sakçı gümüş, Viktoria Zeynep Güneş bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 27.00 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bir diğer milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 100 metre kurbağalamada 1.08.44’lük derecesiyle bronz madalya elde etti.


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