1905 GSYİAD Başkanı Hatipoğlu istifa etti

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek'in listesine giren 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu, başkanlıktan ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 20:41
1905 GSYİAD Başkanı Hatipoğlu istifa etti
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Galatasaray Kulübünde 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek'in listesine giren 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu, başkanlıktan ayrıldı.

Hatipoğlu, derneğin Galatasaray siyasetindeki tarafsız duruşunu korumak için istifa ettiğini belirttiği yazılı açıklamasında, "2018 Mayıs ayından beri büyük bir onurla sürdürdüğüm 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in aday yönetim kurulu listesinde yer aldığım için istifa ediyorum. 1905 GSYİAD'ın Galatasaray siyasetindeki tarafsızlık duruşu anlayışı gereği aldığım bu kararı değerli kamuoyu ile paylaşır, birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm arkadaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


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