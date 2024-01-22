1.Lig ekibinden hakem tepkisi: 'Yıldıramayacaksınız!'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:29

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:29

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında dün Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçta verilen hakem kararlarını eleştirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yıldıramayacaksınız! TFF ve hakemler tarafından Sakaryasporumuz'a çekilen operasyonun galasını dün akşam hep beraber seyrettik. 4 maç saha blok kapattınız, oyuncularımızı haksız kartlarla cezalandırdınız, sezon başından beri aleyhimize sayısız kararlar verdiniz."

Sezon sonunda şampiyon olacaklarını vurgulayan Genç, "Liglerde alınan alınamayan kararlar, verilen ve verilemeyen(!) cezalar ortada. Bakalım sezon sonunu nasıl göreceğiz hep beraber. Sözüm muhataplarına! Bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız." yorumunda bulundu.