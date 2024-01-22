1.Lig ekibinden hakem tepkisi: 'Yıldıramayacaksınız!'
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un başkanı Cumhur Genç, Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında dün Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçta verilen hakem kararlarını eleştirdi.
Genç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Yıldıramayacaksınız! TFF ve hakemler tarafından Sakaryasporumuz'a çekilen operasyonun galasını dün akşam hep beraber seyrettik. 4 maç saha blok kapattınız, oyuncularımızı haksız kartlarla cezalandırdınız, sezon başından beri aleyhimize sayısız kararlar verdiniz."
Sezon sonunda şampiyon olacaklarını vurgulayan Genç, "Liglerde alınan alınamayan kararlar, verilen ve verilemeyen(!) cezalar ortada. Bakalım sezon sonunu nasıl göreceğiz hep beraber. Sözüm muhataplarına! Bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız." yorumunda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı
- 3. Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli ülkeler hangileri?