Sakaryaspor'dan hakeme sert tepki!

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:28
Sakaryaspor'dan hakeme sert tepki!
Abone Ol google-news

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 3-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Turgay Karslı, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karslı, oyunun gidişatının 5 dakikada değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Verilen kararlar, saha içerisindeki tutum. Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka futbol kamuoyu, bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecek. Dönüşü olabilecek kararlara gerekli itirazlar yapılacaktır. Önde götürdüğümüz bir oyunun birden renk değiştirmesini hiç anlayamadık. Ağır kararlar... Sonuç böyle olmamalıydı. İyi gitmeyen karar zincirinin karşısında yenik düştük. Hepimiz çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Kararlar çok ağır gelişti."


sakaryaspor haberleri Gençlerbirliği haberleri hakem haberleri

İlgili Haberler

Sakaryaspor'dan şampiyonluk sözleri!

Sakaryaspor'dan şampiyonluk sözleri!
Sakaryaspor'un galibiyet hasreti devam ediyor!

Sakaryaspor'un galibiyet hasreti devam ediyor!
Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u rahat geçti!

Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u rahat geçti!

En Çok Okunan Haberler