2 ay önce göreve gelmişti: Bayer Leverkusen'den flaş Erik ten Hag kararı!

Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.
Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.
2 AY GÖREV YAPTI
Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik direktör, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Erik ten Hag ile Bundesliga'da 2 maça çıkan Bayer Leverkusen, iki ayda galibiyet alamadı. Bayer Leverkusen, 55 yaşındaki teknik direktör ile tek galibiyetini kupada aldı.