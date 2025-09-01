2 ay önce göreve gelmişti: Bayer Leverkusen'den flaş Erik ten Hag kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 13:15:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen, 55 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verdi.

Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.

Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.

2 AY GÖREV YAPTI

Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik direktör, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Erik ten Hag ile Bundesliga'da 2 maça çıkan Bayer Leverkusen, iki ayda galibiyet alamadı. Bayer Leverkusen, 55 yaşındaki teknik direktör ile tek galibiyetini kupada aldı.

İlgili Konular: #erik ten hag #Bundesliga #Bayer Levkerusen

