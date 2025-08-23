Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim'a mağlup oldu!

23.08.2025 18:53:00
Cumhuriyet Spor
Bundesliga'nın 1. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu.

Bundesliga'nın 1. haftasında Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Mücadelenin 6. dakikasında Leverkusen, yeni transferi Jarell Quansah ile 1-0 öne geçti. Hoffenheim, 25. dakikada Fisnik Asllani ile maça dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hoffenheim, Tim Lemperle 52. dakikada 2-1 öne geçti ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

ERIK TEN HAG, KÖTÜ BAŞLADI

Leverkusen'in başındaki ilk lig maçına çıkan Eric ten Hag, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim, Frankfurt'u konuk edecek.

