Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 gündür İstanbul'daydı: Zenit'ten adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran için açıklama

2 gündür İstanbul'daydı: Zenit'ten adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran için açıklama

14.05.2026 12:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
2 gündür İstanbul'daydı: Zenit'ten adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran için açıklama

Transferde adı Galatasaray ile anılan ve iki gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkan Jhon Duran'la ilgili kulübü Zenit'ten açıklama geldi.

Bonservisi Al Nassr'da bulunan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralanan Jhon Duran'dan Rusya'da sezonun son haftası öncesinde flaş bir hamle geldi.

Zenit'ten yapılan açıklamada, Kolombiyalı forvetin, kişisel nedenlerden dolayı kulüpten izinli olarak ayrıldığı ve dönüş tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

"KİŞİSEL DURUMLARI NEDENİYLE...' 

Rus kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kolombiyalı forvet ile Zenit yönetimi, oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın 2 gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.

Zenit formasıyla 9 maça çıkan Duran 2 kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcu son iki lig maçında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Rusya Premier Ligi'nde son haftaya girilirken Zenit, takipçisi Krasnodar'ın 2 puan önünde, 65 puanla lider durumda bulunuyor. Mavi beyazlılar, 17 Mayıs Pazar günü Rostov'a konuk olacak.

İlgili Konular: #galatasaray #zenit #Jhon Duran

İlgili Haberler

Galatasaray derbisi sonrası... Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hamle
Galatasaray derbisi sonrası... Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hamle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray derbisi sonrası vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi attı. Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlarca tepki topladı.
Jhon Duran'dan Galatasaray'ın paylaşımına beğeni
Jhon Duran'dan Galatasaray'ın paylaşımına beğeni Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Jhon Duran, Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını beğendi.
Zenit'ten Jhon Duran iddialarına yanıt!
Zenit'ten Jhon Duran iddialarına yanıt! Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran, Zenit'in yolunu tutmuştu. Kolombiyalı futbolcunun önceki gün Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri hakkında takımından yanıt geldi.