2 gündür İstanbul'daydı: Zenit'ten adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran için açıklama

Bonservisi Al Nassr'da bulunan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e kiralanan Jhon Duran'dan Rusya'da sezonun son haftası öncesinde flaş bir hamle geldi.

Zenit'ten yapılan açıklamada, Kolombiyalı forvetin, kişisel nedenlerden dolayı kulüpten izinli olarak ayrıldığı ve dönüş tarihinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

"KİŞİSEL DURUMLARI NEDENİYLE...'

Rus kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kolombiyalı forvet ile Zenit yönetimi, oyuncunun kişisel durumları nedeniyle izinli ayrılması konusunda anlaşmaya varmıştır. Geri dönüş tarihinin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın 2 gündür İstanbul'da olduğu ortaya çıkmıştı.

Zenit formasıyla 9 maça çıkan Duran 2 kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcu son iki lig maçında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Rusya Premier Ligi'nde son haftaya girilirken Zenit, takipçisi Krasnodar'ın 2 puan önünde, 65 puanla lider durumda bulunuyor. Mavi beyazlılar, 17 Mayıs Pazar günü Rostov'a konuk olacak.