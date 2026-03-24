Zenit'ten Jhon Duran iddialarına yanıt!

Zenit'ten Jhon Duran iddialarına yanıt!

24.03.2026 16:22:00
Zenit'ten Jhon Duran iddialarına yanıt!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran, Zenit'in yolunu tutmuştu. Kolombiyalı futbolcunun önceki gün Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri hakkında takımından yanıt geldi.

Kiralık olarak formasını giydiği Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan Jhon Duran, Zenit'e transfer olmuştu. Önceki gün Kolombiyalı futbolcunun söylediği iddia edilen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri sosyal medyada çok tartışılmıştı.

Zenit'ten o sözlerle ilgili yalanlama geldi. Rus ekibinden yapılan açıklamada, "Hiç yaşanmadı" denilerek Duran'ın söylediği iddia edilen sözler alıntılandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Zenit TV kaynak gösterilerek yapılan haberde Duran'ın, “Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım” dediği iddia edilmişti.

