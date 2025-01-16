2 kişi görevinden istifa etti: MHK'de yeni yapılanma başlıyor!

Merkez Hakem Kurulu'ndaki yeni yapılanma kapsamında Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı aldı.

2 kişi görevinden istifa etti: MHK'de yeni yapılanma başlıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:36

Merkez Hakem Kurulu'ndaki yeni yapılanma kapsamında Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili, PMIK, 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ve PMIK, 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

MHK'dan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #MHK #istifa #merkez hakem kurulu

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