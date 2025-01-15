'Hakem özür diledi' demişti: MHK, Direnç Tonusluoğlu için harekete geçti!
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu hakkında yaptığı açıklamanın ardından harekete geçti.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti.
'HAKEM BANA 'ÖZÜR DİLERİM' DEDİ'
Yusuf Erdoğan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin vücut dilleri beni çok rahatsız ediyor. İki pozisyon var. Hakem bana 'Özür dilerim çalamadım, kaçırdım pozisyonu' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
Yeşil-beyazlıların yıldızı konuşmasının devamında, "Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım" demişti.
MHK SAVUNMA İSTEDİ
Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu'ndan yazılı savunma vermesini istedi.
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