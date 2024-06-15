2 oyuncu yakından takip ediliyor: Galatasaray'da gözler EURO 2024'te

Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:58

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:00

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için iki bölgeyi önceliklendirdi.

Sabah'ın haberine göre, sağ bek ve merkez orta saha almak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Youssouf Fofana (25) ve Jonathan Clauss'u (31) takip ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bu iki isim için Avrupa Şampiyonası'nın bitmesini bekleyecek.

TURNUVA BİTTİĞİNDE HAMLE

Monaco ile kontratının son yılına giren Fofana, yüksek maliyetiyle dikkat çekse de Galatasaray'ın ilk sırasında yer alıyor. Ara transfer döneminde de gündeme gelen Clauss'un da Marsilya ile bir yıllık sözleşmesi kaldı. Galatasaray, turnuvanın tamamlanmasının ardından iki futbolcu için de hamle yapmayı planlıyor.