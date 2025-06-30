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2 takım talip oldu: Fenerbahçe'den Livakovic kararı!

2 takım talip oldu: Fenerbahçe'den Livakovic kararı!

30.06.2025 12:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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2 takım talip oldu: Fenerbahçe'den Livakovic kararı!

Fenerbahçe'nin İspanya ve Fransa'dan talipleri çıkan Dominik Livakovic'in ayrılığını onayladığı iddia edildi.

Uğurcan Çakır transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla yeni kaleci transferini şimdilik yapamayan sarı-lacivertlilerin Dominik Livakovic ile ise yolları ayırabileceği iddia edildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Sevilla, Fenerbahçe'nin yolları ayırmayı planladığı Livakovic ile ilgileniyor.

Ayrıca Monaco'nun da Hırvat eldiven için transfer girişiminde bulunabileceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Livakovic için belirlediği bonservisin ise 10 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

2023'te Fenerbahçe'ye imza atan Livakovic'in sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi buluyor.

Livakovic, Fenerbahçe formasıyla toplam 72 maçta süre aldı ve bu karşılaşmalarda filelerinde 78 kere topu gördü. 30 yaşındaki kaleci, 26 maçta ise gole izin vermedi.


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