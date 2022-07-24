20 milyon Avro bonservisle İtalyan kulübünde
Fenerbahçe’nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae’nin Napoli’ye transferi tamamlandı.
İtalyan kulübü, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli olan 20 milyon Avro’yu Fenerbahçe’ye iki taksitle ödeyeceğini bildirdi. Bu rakamın 1 milyon Avro’su, Kim’in daha önce oynadığı takımlara FIFA dayanışma katkı payı olarak ödenecek. Güney Koreli oyuncu, Napoli ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Kim, her sezon 2 milyon Avro garanti paranın yanı sıra 800 bin Avro bonus alacak. Birkaç gün içinde İtalya’ya gidecek Kim’in serbest kalma bedelinin 40 milyon Avro olacağı öğrenildi. Güney Koreli stoperle Rennes kulübü uzun süre ilgilenmişti ancak son dönemde Napoli devreye girip hem F.Bahçe’yi hem Kim’i ikna edip transferi tamamladı.
TİAGO KİRALANIYOR
Fenerbahçe’nin kısa süre önce Watford’dan 250 bin Avro bonservisle transfer ettiği Tiago Çukur’un kiralanmasına karar verildi. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ve yönetimin yaptığı görüşme sonrası 19 yaşındaki forvetin tecrübe kazanması adına bir kulübe kiralık verilmesi planlandı. Tiago’ya Türkiye’den ve Avrupa’dan bazı kulüplerin talip olduğu belirtildi. Öte yandan F.Bahçe’nin sol bek transferinde gündeminde olan Santos takımından Felipe Jonatan için görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi.
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