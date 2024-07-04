20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu
20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da Avrupa şampiyonu oldu.
20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10 yıl aradan sonra yeniden ilk sırada yer aldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı; 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Bu sonuçla 123 puan toplayan milli takım, 10 yıl aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan 116 puanla Gürcistan ikinciliği, 93 puanla Azerbaycan ise üçüncülüğü elde etti.
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