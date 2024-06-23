Güreş Süper Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Grekoromende İstanbul Büyükşehir Belediyespor, serbest stilde ise ASKİ Spor, sezonu şampiyon tamamladı.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:41
Güreş Süper Ligi'nde şampiyonlar belli oldu
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Güreş Süper Ligi 2023-24 sezonu final grubu müsabakaları sonucu grekoromende İstanbul Büyükşehir Belediyespor, serbest stilde ise ASKİ Spor, şampiyonluğa ulaştı.

Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen dörtlü final organizasyonu tamamlandı.

Grekoromende İstanbul Büyükşehir Belediyespor zirvede, ASKİ Spor 2'nci, TEİAŞ Spor 3'üncü sırada yer aldı.

ASKİ Spor'un birinciliği elde ettiği serbest stilde ise Çorum Belediyespor 2'nci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3'üncü oldu.


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