2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı İtalya kazandı
İtalya, Slovenya'yı mağlup ederek tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.
Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı.
11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.
İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.
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