2022 Dünya Kupası'nda evli olmayanların seks yapması yasaklandı
Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na gidecek seyircilerin, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunurken yakalanması durumunda ağır cezalar alabileceği belirtildi.
Katar'daki 2022 Dünya Kupası yaklaşırken, ev sahibi ülke spor etkinliği de dahil olmak üzere evli olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi yasakladı. Karar hem Katarlıları hem de Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek yabancıları ilgilendiriyor.
İngiliz gazetesi Daily Star'a göre FIFA yetkilileri, şeriatla yönetilen Katar'da tek gecelik ilişkilerin 7 yıl hapis cezasına yol açabileceğini vurgulayarak "hiçbir istisna yapılmayacak" uyarısında bulundu. Dünya Kupası'na 32 ülke katılacak ve Katar'a Dünya Kupası için binlerce yabancı seyircinin gelmesi bekleniyor.
Turnuvaya katılan futbolcu ve teknik direktörlerle turnuvayı izlemeye gelen yabancı seyirciler de Katar yasalarına uymak zorunda kalacaklar.
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ SUÇ
Katar, evlilik dışı cinsel ilişkiyi, evlilik dışı hamileliği ve zinayı hapisle cezalandırılabilecek suçlar olarak sınıflandıran İslami hukuk geleneğine dayandığından, evli olmayan cinsel ilişkiyi suç sayıyor.
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