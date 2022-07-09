Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde Burdur kamp alanında hazırlıklarını sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:08
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Abone Ol google-news

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.


antalyaspor nuri şahin antrenman
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler