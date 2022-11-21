2022 FIFA Dünya Kupası ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası A Grubu'nda ABD ile Galler, Ahmed Bin Ali Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:11
2022 FIFA Dünya Kupası ABD - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'nin ardından 2022 FIFA Dünya Grubu B Grubu'nda ikinci sırayı alma savaşı vermesi beklenen ABD ile Galler, kupanın ikinci gününün son maçında boy gösterecekler.

ABD - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Kasım Pazartesi günü (bugün) saat 22.00'de Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak ABD - Galler maçını Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

ABD - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak.



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