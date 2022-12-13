2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Aralık 2022 Salı, 09:14

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşacak.

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda 13 Aralık Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak.

Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.