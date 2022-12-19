2022 FIFA Dünya Kupası finalinde 'siyah cübbe' polemiği: 'Utanç verici'
Arjantin'in şampiyonluğu ile sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yıldız futbolcu Lionel Messi'ye 'siyah cübbe' giydirilmesi dikkat çekti. Karşılaşmayı yorumlayan eski İngiliz futbolcu Gary Lineker, yapılan harekete tepki gösterdi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yıldız futbolcu Lionel Messi önderliğindeki Arjantin'in şampiyonluğu ile sona erdi.
Kupa töreninde ise Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin Arjantinli yıldıza 'siyah cübbe' giydirmesi tartışma konusu oldu.
"UTANÇ VERİCİ"
Katar Emiri'nin Dünya Kupası'nı kaldırmak için hazırlanan podyuma gelen Messi'ye FIFA Başkanı Giovanni Infantino'nun yardımıyla cübbe giydirmesi tepki çekti.
Karşılaşmayı bir televizyon programında yorumlayan efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, yapılan hareketin utanç verici olduğunu söyledi.
Lineker, "Arjantin formalı Messi'yi örtmeleri bir bakıma utanç verici" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR NEDEN YOK"
Aynı programda finali yorumlayan eski Arjantinli defans oyuncusu Pablo Zabaleta ise "Sadece neden, neden? Bunu yapmak için hiçbir neden yok" diyerek duruma tepki gösterdi.
Bir diğer yorumcu eski İngiliz futbolcu Alan Shearer ise, "Ben de Infantino'nun onu bırakmayacağını düşündüm" dedi.
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