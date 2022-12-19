2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lionel Messi - Kylian Mbappe gerilimi
Arjantin'in şampiyonluğu ile sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçında Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında yaşananlar dikkat çekti.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
MESSI VE MBAPPE GERGİNLİĞİ
Messi'nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydetmesinin ardından maç yeniden başlamadan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe'ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptı. Mbappe'nin ise Messi'nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirdiği dikkat çekti.
Fransız yıldız ise Lionel Messi'nin bu hareketine karşılık vermeyi ihmal etmedi. Fransa Milli Takımı'nın 10 numarası attığı penaltı golüyle geri dönüşün fitilini ateşlerken maçın yeniden başlaması için santraya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Mbappe, Arjantinli süper yıldıza dönerek aynı hareketi yaptı.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- iPhone hırsızlığı: Şüpheli Türk, bin dolar ödül konuldu
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Hollandalı futbolcu dönmeyecek!
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler