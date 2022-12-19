2022 FIFA Dünya Kupası finali dünya basınında: 'Messi, Maradona gibi ölümsüz'
2022 Katar Dünya Kupası finalinde zafer Arjantin'in oldu. Tangocular, Messi ve Mbappe'nin düellosuna dönüşen karşılaşmada penaltılarla zafere ulaştı. Dünya basını Arjantin'in tarihi başarısını manşetlere taşıdı.
A Bola (Portekiz): "Messi, Maradona gibi ölümsüz"
Bild (Almanya): "Mesih"
The Sun (İngiltere): "Tanrının elinde"
El Pais (İspanya): "Messi'nin Arjantin'i unutulmaz finalle tacını giydi"
Le Parisien (Fransa): "Mavilerimzle gururluyuz"
L'Equipe (Fransa): "Başınız dik olsun"
Ole (Arjantin): "Lio Arjantinli" (Dios: Tanrı Arjantinli göndermesi)
AS (İspanya): "Gökyüzünde"
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