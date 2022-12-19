2022 FIFA Dünya Kupası finali dünya basınında: 'Messi, Maradona gibi ölümsüz'

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:04
<p>2022 Katar Dünya Kupası finalinde zafer Arjantin'in oldu. Tangocular, Messi ve Mbappe'nin düellosuna dönüşen karşılaşmada penaltılarla zafere ulaştı. Dünya basını Arjantin'in tarihi başarısını manşetlere taşıdı.</p>

2022 Katar Dünya Kupası finalinde zafer Arjantin'in oldu. Tangocular, Messi ve Mbappe'nin düellosuna dönüşen karşılaşmada penaltılarla zafere ulaştı. Dünya basını Arjantin'in tarihi başarısını manşetlere taşıdı.

<p><strong>A Bola (Portekiz):</strong> "Messi, Maradona gibi ölümsüz"</p>

A Bola (Portekiz): "Messi, Maradona gibi ölümsüz"

<p><strong>Bild (Almanya):</strong> "Mesih"</p>

Bild (Almanya): "Mesih"

<p><strong>The Sun (İngiltere):</strong> "Tanrının elinde"</p>

The Sun (İngiltere): "Tanrının elinde"

<p><strong>El Pais (İspanya):</strong> "Messi'nin Arjantin'i unutulmaz finalle tacını giydi"</p>

El Pais (İspanya): "Messi'nin Arjantin'i unutulmaz finalle tacını giydi"

<p><strong>Le Parisien (Fransa)</strong>: "Mavilerimzle gururluyuz"</p>

Le Parisien (Fransa): "Mavilerimzle gururluyuz"

<p><strong>L'Equipe (Fransa):</strong> "Başınız dik olsun"</p>

L'Equipe (Fransa): "Başınız dik olsun"

<p><strong>Ole (Arjantin)</strong>: "Lio Arjantinli" (Dios: Tanrı Arjantinli göndermesi)</p>

Ole (Arjantin): "Lio Arjantinli" (Dios: Tanrı Arjantinli göndermesi)

<p><strong>AS (İspanya):</strong> "Gökyüzünde"</p>

AS (İspanya): "Gökyüzünde"

2022 Dünya Kupası Arjantin lionel messi

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